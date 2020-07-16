СМИ обнаружили связь человека Кличко в дорожном строительстве с Микитасем

Журналисты указали на связь человека мэра Киева Виталия Кличко в дорожном строительстве с Максимом Микитасем.

Об этом сообщает издание народного депутата Александра Дубинского Dubinsky.pro.

"КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" (ДБШТС), являющаяся заказчиком строительства многих скандальных объектов украинской столицы, в апреле 2020 года утвердила нового руководителя Романа Лисневского. Он и ранее имел прямое отношение к руководству предприятия, ведь занимал должность заместителя директора ДБШТС", - говорится в материале.

Там акцентируется внимание на том, что именно ДБШТС определяет подрядчиков, которые будут в дальнейшем выполнять работы на объектах.

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"К примеру, компания "Северо-украинский строительный альянс", которая принадлежит помощнику народного депутата Максима Микитася - Андрею Якусевичу, работала над дорожным покрытием Шулявского путепровода. А сегодня также привлечена к дорожным работам по укладке асфальта на левоповоротный съезд с улицы Электриков на Подольский мостовой переход. Все это смогли устроить благодаря близости Микитася к мэру Киева Виталию Кличко и лично к Роману Лисневскому. В прессе регулярно появляется информация о коррупции, к которой имеет отношение ДБШТС", - пишет Dubinsky.pro.

Издание уточняет, что постаралось побольше выяснить об официальных доходах Романа Лисневского, имеющего отношение "к распилу бюджета" Киева.

Так, согласно декларации о доходах за 2019 год, семья Лисневского владеет:

● квартирой в Вышгороде на 102 м.кв., приобретенной в 2016 году супругой коммунальщика Еленой Лисневской;

● паркоместом на 18 м кв., которое также находится в Вышгороде и получено в собственность Романом в 2012 году;

● автомобилем Hyundai Santa Fe 2012 г.в., купленным в 2016 году женой Лисневского за 317 тыс. гривен.

● 50% ООО «ГУДВІЛС ГРУП», основным видом деятельности которого являются грузовой автомобильный транспорт (записано на Елену).

● За 2019 год Роман Лисневский заработал 626 тыс. гривен в виде зарплаты от ДБШТС.

"Елена Лисневская получила доход в размере 48 тыс. гривен, которые ей выплатила компания «Пі енд Оу Ферімастерз», также в виде зарплаты. При этом семья Лисневского имеет немалые наличные сбережения: 177 тыс. долларов (4 млн 779 тыс. грн) и 21 тыс. гривен. На счетах Лисневские хранят 122 тыс. гривен", - сообщается в материале.

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