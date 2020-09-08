Криклий отметил, что, по подсчетам Всемирного банка, Украина теряет 2% потенциального ВВП из-за того, что у нас гибнут и травмируются люди в результате ДТП.

Министерство инфраструктуры планирует через 4 года уменьшить на 30% аварийность и смертность на украинских дорогах, а до конца 2030 года – на 50%.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе встречи в формате "государство-to-бизнес" под лозунгом "Безопасность имеет значение".

"Наша цель – за 4 года уменьшить на 30% аварийность и смертность на дорогах, а до конца 2030 – на 50%. Это защита более 1,5 тысячи людских жизней и избежание травм более 15 тысяч людей", - сказал он.

Криклий отметил, что, по подсчетам Всемирного банка, Украина теряет 2% потенциального ВВП из-за того, что у нас гибнут и травмируются люди в результате ДТП.

По его словам, цифровые дороги и интеллектуальные транспортные системы должны стать основой для повышения безопасности на дорогах.

"Также необходимо построение современной инфраструктуры безопасности и долгосрочная кампания по изменению уровня отношения общества к безопасности движения", - сказал министр.

Он отметил, что в этом году планируется много сделать для повышения безопасности движения.

"Строится 26 кольцевых развязок в местах концентрации ДТП. Также устанавливается 76 демпферных систем и обустраивается 887 пешеходных переходов с автономным освещением", - сказал Криклий.

Что этому предшествовало

Ранее Министерство инфраструктуры запустило на сервисе открытых данных транспортной отрасли раздел, который содержит актуальную информацию по повышению безопасности дорожного движения в разных областях Украины.

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Автор: Александр Куницкий