Антон Яценко в течение первых 50 дней работы системы автофиксации превысил скорость 60 раз.

В Министерстве внутренних дел признают, что система автофиксации нарушений ПДД не может влиять на лица, имеющие право использовать номера прикрытия.

Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко на пресс-конференции по результатам первых 100 дней работы автоматической системы фото и видеофиксации нарушений ПДД, отвечая на вопросы журналистов, передает «Украинская правда».

У представителей МВД спросили, как воздействуют на нардепов-нарушителей, которые используют номерные знаки прикрытия. Также поинтересовались, оплатила ли штрафы сестра нардепа Антона Яценко, который в течение первых 50 дней работы системы автофиксации превысил скорость 60 раз (автомобиль зарегистрирован на сестру).

"По всем, кто нарушает. Все, кто в базах данных полиции и МВД, все получают информацию о штрафах. Если они не будут платить, документы будут передаваться в суд, средства будут стягиваться исполнительной службой. По номерам прикрытия. Есть перечень лиц, которые по закону имеют право пользоваться номерами прикрытия. Если это лицо имеет такое право и у него есть номер прикрытия, есть вопрос, что такое лицо не будет получать действительно документы. Думаю, что это требует дополнительного законодательного регулирования".

Система видеофиксации нарушений ПДД: как она работает

С 1 июня заработали первые видеокамеры системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Нарушением является превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч.

Правоохранители утверждают, что аварийность на участках, где установлены камеры, существенно снизилась. В частности, количество фактов превышения скорости в местах установки камер за 100 дней снизилась в шесть раз.

В этом году будет закуплено еще 220 камер автофиксации превышения скорости, которые установят на дорогах государственного значения. В течение 2021-2013 года планируется закупить и установить по всей Украине еще 400 таких камер.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН