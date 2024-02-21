По словам представителя Госпогранслужбы, польские фермеры масштабировали свои действия.

На пунктах пропуска между Украиной и Польшей стоят в очереди около 2500 транспортных средств, сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Количество направлений, где польские фермеры блокируют движение для погрузочно-транспортных средств не изменились. Это шесть направлений. По состоянию на сегодняшнее утро, на территории Польши, в очереди в сторону Украины всего на этих направлениях находится около 2500 транспортных средств. Больше всего в направлении пункта пропуска Краковец, Ягодина и Равы-Русской", – сказал Демченко.

Он также добавил, что ситуация с протестующими ухудшилась, ведь фермеры "масштабировали свои действия".

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"Они почти полностью заблокировали возможность движения для грузовых транспортных средств как на выезд из Польши, так и тех, которые двигались в направлении Польши. Единственное направление, которое оставалось вчера-это по пункту пропуска Краковец", - заявил спикер ГПСУ.

Кроме того, по словам Демченко, на трех из шести пунктов пропуска митингующие заблокировали движение для легковых автомобилей и автобусов.

"Такая ситуация в направлении пунктов пропуска Рава-Русская, Устилуг и Угринов. Они сделали заложниками ситуации своих интересов и своих людей, которые двигались в обе стороны границы. Но, к счастью, с 16-18 часов вчерашнего дня они прекратили блокировать движение для легковых людей и автобусов. На данный момент для этой категории движение свободное на всех пунктах пропуска", – пояснил Демченко.

Ситуация на украинско-польской границе до сих пор сложная: важные новости

Протесты на границе с Польшей начались осенью прошлого года. В них участвовали польские перевозчики и фермеры. В начале года ситуацию удалось стабилизировать, но недавно она снова ухудшилась.

Так, фермеры уже дважды рассыпали украинское зерно, а на одной из последних акций заметили баннер с надписью "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".

Генконсул Польши во Львове Элиза Звонкевич, комментируя протесты, назвала их позором и извинилась у украинцев.

Зато президент Польши Анджей Дуда заявил, что блокирование границы с Украиной не является политическим решением правительства, запретить фермерам протестировать они не могут.

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