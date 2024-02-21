Абсолютное большинство украинцев считает враждебными странами Россию (97%), Беларусь (90%) и Иран (75%). Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы "Рейтинг".
Дружественными к Украине считают США и Великобританию (по 81%), Германию (80%), Польшу и Литву (по 79%), Канаду (78%), Францию (70%), Японию (55%).
"Польша остается дружественной страной для большинства украинцев, однако положительная оценка уменьшилась с 94% до 79% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, с 79% до 33% снизилась доля тех, кто считает Польшу однозначно дружественной", – говорится в материалах опроса.
Кроме того, отмечается, что с 61% в июне до 35% сейчас снизилась доля тех, кто говорит об однозначной дружественности США, и вместо этого выбирает вариант "скорее дружественная".
Отмечается также, что Китай и Венгрия перешли в перечень враждебных стран – так считают 58% и 52% украинцев соответственно.
"Нейтрально-дружественным считают Израиль: 44% оценили как нейтральную, 38% – дружественную. Турцию украинцы рассматривают больше как нейтральную страну (51%). В то же время, по сравнению с июнем 2023 с 40% до 30% снизилась распространенность мнения, что Турция является дружественной страной", – сообщает Рейтинг.
Отношения между Польшей и Украиной ухудшаются на фоне блокады границы: что надо знать
В начале февраля польские фермеры начали акцию протеста на границе с Украиной. В частности по состоянию на 13 февраля они заблокировали шесть пунктов пропуска.
Впоследствии, в сети появилась информация, что польские протестующие начали блокировать проезд пассажирских автобусов.
По мнению чрезвычайного и полномочного посла Украины в Польше 2014-2022 годов Андрея Дещицы, ситуация на польской границе может ухудшиться.
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