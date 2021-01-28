По данным полиции, сегодня в столице запланированы акции в правительственном квартале и на Майдане, а также у Посольства США и Конституционного суда Украины.

Полиция готовится перекрывать улицы в центре Киева в связи с массовыми митингами.

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Как сообщает Отдел коммуникации столичной полиции, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в столице, правоохранители совместно с военнослужащими Нацгвардии заступили на усиленное несение службы.

В частности, по данным полиции, сегодня в центральной части Киева запланировано проведение массовых акций возле Верховной Рады, Офиса президента, Посольства США, Конституционного суда Украины и на Майдане Незалежности.

В этой связи для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на службу в усиленном режиме.

"Организаторы мероприятий анонсировали проведение шествия к властным учреждениям. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре столицы. Поэтому просим автомобилистов заблаговременно планировать свои маршруты движения с учетом вышеупомянутой информации и ухудшением погодных условий", - говорится в сообщении.

Вместе с тем полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать нормы действующего законодательства, карантина и не нарушать общественный порядок.

Митинг ФОПов в Киеве 28 января

В четверг, 28 января, на Майдане Незалежности в Киеве началась акция протеста предпринимателей.

По состоянию на 10:00 на Майдане уже собрались порядка 500 человек.

Предприниматели собираются пройтись к представительству Европейского Союза, после чего они направятся к Конституционному суду Украины, а затем к посольству США.

Протест предпринимателей на Майдане: что известно

Предприниматели не удовлетворены введением в Украине карантинных ограничений, которые мешают им развивать бизнес. Кроме того, они выступают против намерения ужесточить налоговую политику и ввести кассовые аппараты для большинства категорий предпринимателей.

Верховная Рада 1 декабря после многочисленных акций уже одобрила компромиссный проект закона, который отложил введение кассовых аппаратов на год. Но, по мнению протестующих, этого недостаточно.

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Автор: Виталий Саенко