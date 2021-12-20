Среди основных причин: невыполнение планов перевозки, непрофильные активы, курсовые разницы и обслуживание кредитов.

Счетная палата назвала источники 11,9 миллиарда гривень убытков "Укрзализныци" в 2020 году, среди которых невыполнение планов перевозки, непрофильные активы, курсовые разницы и обслуживание кредитов.

Об этом говорится в отчете ведомства о результатах аудита эффективности использования и распоряжения объектами государственной собственности в сфере железнодорожного транспорта за 2019-2020 годы.

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"Установлены такие основные причины возникновения ущерба: невыполнение плана доходов от грузовых перевозок (11 млрд грн); планирование необоснованных показателей доходов от реализации непрофильных активов (7,6 млрд грн); несоответствия фактических расходов с фактически полученными доходами; отвлечение средств на непроизводительные затраты для обслуживания кредитов (3,4 млрд грн); увеличение расходов в связи с увеличением курсовых разниц (5,5 млрд грн); осуществление расходов на уплату штрафных и финансовых санкций (выполнение решений суда) - 417,1 млн грн, дополнительные расходы на содержание объектов незавершенного строительства (0,9 млн гривень)", - говорится в отчете.

В отчете подчеркивается, что указанное свидетельствует о невыполнении правлением установленных полномочий и неосуществлении наблюдательным советом надлежащего контроля за деятельностью правления "Укрзализныци".

"Также, в результате непринятия эффективных управленческих решений руководством "Укрзализныци" объекты строительства годами не введены в эксплуатацию, закупленное оборудование не установлено, как следствие - средства на общую сумму 1,4 млрд грн использовано в предыдущие периоды непродуктивно", - говорится в отчете.

"Укрзализныця":

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

Автор: Богдан Слуцкий