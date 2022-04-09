Это касается и проезда транзитом.

Европейский Союз запретил грузовым транспортным средствам из Беларуси въезжать на свою территорию. Это касается в том числе транзита.

Соответствующее решение было объявлено в свежем документе об "ограничительных мерах в связи с ситуацией в Беларуси и причастностью Беларуси к российской агрессии против Украины" на официальном сайте Евросоюза.

ЕС постановил: "Любым предприятиям автомобильного транспорта, созданным в Беларуси, запрещается перевозка грузов автомобильным транспортом по территории Союза, в том числе транзитом".

Это значит, что ни одна фура на белорусских номерах не может пересекать границы со странами Евросоюза. Однако есть сразу несколько исключений. К ним относятся:

Перевозка в ЕС природного газа и нефти, в том числе продуктов нефтепереработки, а также титановой, алюминиевой, медной, никелевой, палладиевой и железной руды.

Транспортировка фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов, включая пшеницу и удобрения, которые не подпадают под санкции.

Гуманитарные цели и почта.

Доставка грузов, необходимых для консульских представительств Союза и государств-членов в Беларуси, в том числе делегаций, посольств и представительств, или международных организаций в Беларуси.

Напомним, ранее аналогичное ограничение наложили на российские предприятия автомобильного транспорта с теми же исключениями. Его включили в пятый пакет санкций Евросоюза против Российской Федерации.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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