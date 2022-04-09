Среди замороженных активов банковские счета, лодки, вертолеты, недвижимость и произведения искусства.

Правительства стран Европейского Союза заморозили около 30 миллиардов евро активов российских олигархов, попавших под санкции из-за связей с Кремлем.

Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на данные Европейской комиссии.

"Замороженные активы на общую сумму 29,5 миллиарда евро с начала войны в Украине включают банковские счета, лодки, вертолеты, недвижимость и произведения искусства. Кроме того, было заблокировано около 196 миллиардов евро транзакций", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что общая сумма активов российских олигархов в ЕС пока неизвестна достоверно, поскольку они используют подставных лиц, чтобы скрыть имеющееся имущество.

"Зажиточные лица могут использовать подставных лиц или анонимные подставные компании и трасты, чтобы скрыть свои активы, что очень усложняет их идентификацию, особенно в юрисдикциях со слабыми правилами в отношении бенефициарных владельцев компаний. Только Нидерланды подсчитали, что активы в стране составляют около 27 миллиардов евро, и связанные с ними юрисдикции принадлежали олигархам из "черного списка", - говорится в сообщении.

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