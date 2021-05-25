Ограничения вводятся в связи со строительством транспортных развязок.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") с 06:00 25 мая по 17:00 1 июня временно ограничивает движение транспорта на дорогах М-06 Киев - Чоп и М-05 Киев - Одесса при въезде в Киев.

Об этом сообщила пресс-служба агентства на своей странице в соцсети Facebook.

Читайте такжеВ Киеве полностью открыли мост через Владимирский спуск

В частности, на дороге Киев - Чоп (21-й километр в районе Стоянки) в этот период будет перекрыт левый проезд в направлении Киева.

"Движение будет осуществляться по одной полосе в обоих направлениях по правой части дороги (в направлении Львова)", - сказано в сообщении.

На дороге Киев - Одесса (15-й километр в районе Чабанов) будет перекрыт правый проезд в направлении Одессы.

"Движение автотранспорта будет осуществляться по одной полосе по левой части (в направлении Киева)", - сказано в сообщении.

Новые развязки

Государственное агентство автомобильных дорог Украины построит три транспортные развязки на подъездах к Киеву, которые обеспечат безопасное распределение транспортных потоков и разгрузку транспортных узлов на международных трассах.

В частности, для строительства развязок определено три места: 15-й километр на трассе M-05 Киев - Одесса (в районе населенного пункта Чабаны), 21-й километр на этой же трассе (пункт Вита-Почтовая), а также 21-й километр на дороге M-06 Киев - Чоп (пункт Стоянка).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец