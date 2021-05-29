Ранее Украина прекратила авиасообщение с этой страной.

С сегодняшнего дня, 29 мая, с 00:00 белорусским самолетам запрещено использовать воздушное пространство Украины.

Соответствующий запрет ввел Кабинет министров Украины, усилив таким образом "воздушные санкции" в отношении белорусских авиакомпаний.

Согласно решению правительства, белорусские самолеты не смогут использовать территорию Украины как транзитную, а также садиться в аэропортах нашей страны.

Правительство также поручило Министерству инфраструктуры, Министерству иностранных дел и "Украэроруху" сообщить о своем решении белорусской стороне.

"Воздушные санкции" в отношении Беларуси: что известно

Читайте такжеСамолеты из Беларуси не пускают уже в восемь странРанее, 26 мая, Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Соответственно, со среды украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Европейском Союзе.

Закрытие авиасообщения с Беларусью: что предшествовало

23 мая в белорусском аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. При этом, чтобы посадить этот лайнер, Александр Лукашенко приказал поднять истребитель.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, бывших на борту.

В авиакомпании Ryanair, комментируя инцидент, отметили, что от белорусской стороны поступило сообщение об угрозе безопасности на борту лайнера. При этом перевозчик не упомянул о белорусском истребителе и снятии с рейса Протасевича и его девушки.

Инцидент вызвал резкую реакцию мира и призывы к тщательному расследованию. Так, обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации ((ІСАО).

Реакция Беларуси на авиаблокаду Украины

Белорусская нефтяная компания (БНК) пока что не подтверждает номинации на поставку в Украину бензина А-95 на июнь. При этом бензин марки А-92 будет поставлен в полном объеме. Причины такого решения белорусской стороны пока неизвестны.

Кроме того, Беларусь вводит лицензирование на ряд импортных товаров из Украины. Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая. Оно вступит в силу через десять дней после публикации и рассчитано на шесть месяцев.

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Автор: Алина Вишневская