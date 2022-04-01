Возмещение ущерба предусматривается владельцам и/или операторам подвижного состава.

Кабмин принял распоряжение о возмещении убытков владельцам морских судов в акватории украинских портов в Дунайском регионе и владельцам железнодорожного транспорта.

Об этом говорится в соответствующем документе №255-р, который правительство приняло 30 марта, обнародованном на сайте Кабинета Министров Украины.

Согласно ему, Министерство инфраструктуры вместе с Министерством экономики и Министерством финансов должно обеспечить выделение средств из резервного фонда государственного бюджета для возмещения вреда, причиненного вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и военных действий на территории Украины, и в случае отказа страхователями предоставить страховое покрытие фрахтователям, операторам и/или владельцам морских судов и судов внутреннего плавания, ходящих под флагом Украины и под флагами иностранных государств, в случае пребывания таких судов в акватории украинских портов в Дунайском регионе.

Также отмечается, что возмещение ущерба предусматривается владельцам и/или операторам подвижного состава, допущенного к обращению по железным дорогам колеи 1435 миллиметров, в случае нахождения такого подвижного состава на территории Украины.

Война против Украины: