Кабмин принял распоряжение о возмещении убытков владельцам морских судов в акватории украинских портов в Дунайском регионе и владельцам железнодорожного транспорта.
Об этом говорится в соответствующем документе №255-р, который правительство приняло 30 марта, обнародованном на сайте Кабинета Министров Украины.
Согласно ему, Министерство инфраструктуры вместе с Министерством экономики и Министерством финансов должно обеспечить выделение средств из резервного фонда государственного бюджета для возмещения вреда, причиненного вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и военных действий на территории Украины, и в случае отказа страхователями предоставить страховое покрытие фрахтователям, операторам и/или владельцам морских судов и судов внутреннего плавания, ходящих под флагом Украины и под флагами иностранных государств, в случае пребывания таких судов в акватории украинских портов в Дунайском регионе.
Также отмечается, что возмещение ущерба предусматривается владельцам и/или операторам подвижного состава, допущенного к обращению по железным дорогам колеи 1435 миллиметров, в случае нахождения такого подвижного состава на территории Украины.
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