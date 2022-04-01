Верховная Рада на закрытом заседании приняла закон, который предусматривает гарантирование вкладов физических лиц в полном объеме на время действия военного положения в Украине и в течение 3 месяцев после его завершения.
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
За принятие в целом законопроекта № 5542-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц" проголосовали 298 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Законопроект предусматривает гарантирование вкладов физических лиц в полном объеме (без ограничения по сумме вклада) на время действия военного положения в Украине и в течение 3 месяцев после его завершения.
Через 3 месяца после завершения военного положения в Украине сумма предельного размера возмещения средств по вкладам устанавливается на уровне 600 000 гривен.
Кроме этого, законопроект предусматривает присоединение "Ощадбанка" к системе гарантирования вкладов физических лиц на уровне с другими банками Украины.
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