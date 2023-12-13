Эксперты осмотрели туннельные сооружения и констатировали необходимость детального анализа документации.

Представители правоохранительных органов при участии специалистов судебно-экспертного учреждения провели осмотр перегонного тоннеля между станциями метро "Демеевская" – "Лыбедская" КП "Киевский метрополитен". Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По результатам осмотра эксперты осуществили соответствующие обмеры трещин в туннельных сооружениях и сводов. Также они констатировали необходимость детального анализа проектной, строительной, исполнительной и другой документации и геодезии с лабораторными исследованиями воды и почвы.

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Следствие по указанному делу продолжается. При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева проводится исследование обстоятельств в уголовном производстве, начатом по факту служебной халатности, в связи с возникновением аварийной ситуации, приведшей к нарушению герметичности, протеканию воды и попаданию песка в тоннель Киевского метрополитена.

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Как сообщал УНИАН, 8 декабря в Киеве остановили движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" из-за необходимости срочного ремонта на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбедская". Теперь людей перевозят дублирующим наземным транспортом от станции метро "Теремки" до станции "Лыбедская".

В прокуратуре отметили, что на основании постановлений следственных судей правоохранители 13 декабря проводят обыски в офисных помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, КП "Киевский метрополитен" и организации, которая готовила проект указанных перегонных тоннелей.

Цель – изъятие документов по строительству и эксплуатации перегонных тоннелей между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" для их дальнейшего исследования.

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