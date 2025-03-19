Изменения связаны с ремонтом покрытия проезжей части.

В центре Киева частично ограничат движение транспорта. Решение касается Европейской площади в период с 20 по 24 марта.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на "Киевавтодор".

Отмечается, что изменения связаны с необходимостью ремонта покрытия проезжей части вблизи гостиницы "Днепр".

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В "Киевавтодоре" приносят извинения за временные неудобства.

Движение транспорта в Киеве - главные новости

12 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице будет открыто движение автотранспорта по Южному мосту с левого на правый берег и разрешено движение во время тревог еще по 5 мостам. Таким образом Совет обороны Киева ослабил ограничения в городе. Следует отметить, что 22 июня 2022 года Южный мост закрыли для движения частных автомобилей.

В Киеве с 21 марта запустят движение наземного общественного транспорта во время тревог. Соответствующее решение 18 марта принял Совет обороны города Киева, после консультаций с военными, правоохранителями и ГСЧС. В то же время в протоколе Совета обороны Киева указано, что водитель также имеет право принять решение пройти в укрытие на время воздушной тревоги.

При этом киевский метрополитен пока будет работать в старом режиме. Движение поездов по наземной части метро во время объявления воздушной тревоги будет оставаться ограниченным.

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