С 1931 года General Motors была лидером на американском рынке автопродаж.

Впервые в истории японская корпорация Toyota заняла первое место по продажам автомобилей в США.

Об этом сообщает Reuters .

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Toyota в 2021 году продала 2,332 млн автомобилей в США.

General Motors:

С 1931 года General Motors была лидером на американском рынке автопродаж. В 2021 году General Motors продала 2,218 млн. автомобилей.

Продажи GM в США упали на 13% в 2021 году.

В 2020 году продажи GM в США составили 2,55 млн, у Toyota — 2,11 млн, у Ford Motor — 2,04 млн.

Старший вице-президент Toyota Джек Холлис, комментируя лидерство на американском рынке, заявил, что автопроизводитель "благодарен" за своих лояльных клиентов, но "быть № 1 никогда не являлось целью или приоритетом".

General Motors и отзыв электромобилей:

21 августа 2021 года американский автопроизводитель General Motors (GM) объявил об отзыве 9335 электромобилей Chevrolet Bolt 2019 года выпуска, и 63 683 электромобилей этой модели 2020-2022 года выпуска.

Электромобили отзывались из-за риска возгорания аккумуляторной батареи. В компании оценили, что отзыв обойдется в $1 млрд.