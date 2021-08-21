Отзыв обойдется компании в один миллиард долларов.

Американский автопроизводитель General Motors (GM) объявил об отзыве 9335 электромобилей Chevrolet Bolt 2019 года выпуска, и 63 683 электромобилей этой модели 2020-2022 года выпуска.

Электромобили отзываются из-за риска возгорания аккумуляторной батареи. В компании оценили, что отзыв обойдется в $1 млрд.

В GM добавили, что в связи с зафиксированными случаями возгорания, продажа Chevrolet Bolt приостановлена на неопределенный срок. Автопроизводитель намерен добиваться компенсации затрат у поставщика аккумуляторов LG.

Также в General Motors подчеркнули, что в ходе отзыва заменит дефектные аккумуляторные батареи во всех электромобилях.

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Напомним, что после 10-го по счету случая возгорания автомобиля этой марки, в GM заявили, что "обнаружили производственные дефекты в некоторых аккумуляторных элементах, произведенных на производственных предприятиях LG".

Это уже второй по счету отзыв Chevrolet Bolt, анонсированный производителем.

В ноябре компания General Motors заявила об отзыве 68 677 электромобилей Chevrolet Bolt по всему миру. Причиной также была названа опасность самовозгорания: у пяти автомобилей этой марки произошли возгорания, в двух случаях они стали причиной ожогов.

По предварительным данным, во всех случаях аккумуляторы были заряжены полностью или на 90%, сообщает "Голос Америки".

Электромобили Chevrolet

Электромобили Chevrolet занимают третье место по популярности в Украине, их в стране 1 458. Самая популярная модель - BOLT EV, украинцы приобрели 1 300 таких автомобилей.

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Автор: Екатерина Гирнык