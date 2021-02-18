В течение следующего десятилетия Ford постепенно перейдет на производство электромобилей.

Американская компания Ford заявила, что намерена к 2030 году продавать в Европе только электромобили.

Также там обещают увеличить свои инвестиции в электро- и автономные машины до $29 млрд, передает НВ.

В течение следующего десятилетия Ford планирует постепенно перейти на производство электромобилей.

Так, в ближайшее время компания намерена инвестировать около $1 млрд в переоборудование своего завода в Кельне. По планам, это предприятие должно стать первой линией по производству электромобилей Ford на континенте.

"Наше заявление о трансформации завода в Кельне, где мы работаем в Германии уже в течение 90 лет, является одним из важнейших, с которыми Ford выступал за целое поколение", - заявил президент Ford в Европе Стюарт Роули.

К 2024 году вся линейка грузовых автомобилей компании будет "полностью электрическими или подключаемыми к электросети с нулевым уровнем выбросов".

К середине 2026 года Ford заявляет, что весь модельный ряд легковых автомобилей будут такими же.

Читайте такжеJaguar прекратит производство бензиновых и дизельных автомобилей к 2025 году

К 2030 году Ford ожидает, что две трети продаж грузовых автомобилей будут полностью электрическими или гибридными автомобилями, в то время как все проданные легковые автомобили будут исключительно электрическими. Это поможет Ford соблюдать требования европейских правительств, которые продвигают электромобили и строгие стандарты выбросов.

Компания Ford: что известно

Ford - американская автомобилестроительная компания, производитель автомобилей под маркой Ford.

Четвертый в мире производитель автомобилей по объему выпуска за весь период существования; в настоящее время - третий на рынке США после GM и Toyota, и второй в Европе после Volkswagen.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН