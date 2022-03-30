ДК "Укроборонпром" отстранил Сергея Бычкова от исполнения им полномочий генерального директора Государственного предприятия "Антонов", входящего в состав концерна.
Об этом сообщает официальный сайт ДК "Укроборонпром".
Отмечается, что основанием для отстранения стало служебное расследование в отношении, в частности, проверки отдельных фактов, обнародованных в средствах массовой информации. При этом не уточняется о чем именно идет речь.
Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев направил соответствующие обращения в правоохранительные органы.
"Укроборонпром" всячески способствует Службе безопасности Украины в выяснении обстоятельств возможных нарушений.
Самолет "Мрия" сгорел: что известно
В результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен самолет АН-225 "Мрия".
В "Укроборонпроме" заявляли, что восстановление самолета будет стоить более 3 млрд долларов и потребует длительного времени.
Ан-225 "Мрия" - это самый большой по массе перевозки груза и непревзойденный по своим параметрам самолет. На нем было установлено 240 непобитых мировых рекордов.
Война против Украины:
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- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций потеряла доступ к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 25 марта 2022 года по подсчетам ООН жертвами российских оккупантов стали более 1000 мирных украинцев.
- Мировые бренды массово уходят с российского рынка.