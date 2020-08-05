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В Киеве почти на два месяца ограничат движение по Южному мосту

17:05, 05 августа 2020
Транспорт
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На Южном мосту начинается ремонт / фото УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

«Дорожники начинают обновление опор и текущий ремонт деформационных швов. Работать будут в направлении Надднепрянского шоссе. Во время работ движение будет частично ограничено (по крайней правой полосе)», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве на ремонт закрыли фуникулер. Ежегодные ремонтные работы продлятся до 21 августа.

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