В Киеве почти на два месяца ограничат движение по Южному мосту

Дорожники начинают обновление опор и текущий ремонт деформационных швов.

В Киеве с 7 августа по 28 сентября на Южном мосту частично ограничат движение транспорта.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

«Дорожники начинают обновление опор и текущий ремонт деформационных швов. Работать будут в направлении Надднепрянского шоссе. Во время работ движение будет частично ограничено (по крайней правой полосе)», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве на ремонт закрыли фуникулер. Ежегодные ремонтные работы продлятся до 21 августа.

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