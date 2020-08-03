Киевский фуникулер закрыли на ремонт: когда он заработает снова

Заменят шпалы, колеса и внутреннюю обшивку вагонов.

Киевский фуникулер закрыли на ремонт до 21 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальное предприятие "Киевпасстранс".

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На фуникулере проводят ежегодные ремонтные работы. В августе будут отремонтированы машинный, компрессорный и тиристорный залы. Кроме того, планируется заменить шпалы, колеса и внутреннюю обшивку вагонов подъемника, обновить контактную сеть, осуществить полный осмотр оборудования.

После всех работ состоятся статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой.

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