Киевский фуникулер закрыли на ремонт: когда он заработает снова
19:52, 03 августа 2020Транспорт
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Заменят шпалы, колеса и внутреннюю обшивку вагонов.
Киевский фуникулер закрыли на ремонт до 21 августа / фото УНИАН
Киевский фуникулер закрыли на ремонт до 21 августа.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальное предприятие "Киевпасстранс".
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На фуникулере проводят ежегодные ремонтные работы. В августе будут отремонтированы машинный, компрессорный и тиристорный залы. Кроме того, планируется заменить шпалы, колеса и внутреннюю обшивку вагонов подъемника, обновить контактную сеть, осуществить полный осмотр оборудования.
После всех работ состоятся статические и динамические испытания оборудования под нагрузкой.
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