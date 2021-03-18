Отсутствие контроля за парковкой со стороны властей не стимулирует водителей к оплате за парковку.

Отныне просмотреть столичные парковку, где работают мошенники, можно онлайн.

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Интерактивную карту создала ОО "Офис трансформации" Максима Бахматова. На ней обозначили места, которые захватили парковщики-мошенники и рестораны. Сейчас более 30 паркоматов в Киеве отключены и не работают.

По информации активистов, ответственное за контроль парковок в столице предприятие "Киевтранспарксервис" в прошлом году из 11 тысяч предоставленных мест использовало лишь 3245.

Как работает нелегальная парковка в Киеве

Отсутствие контроля за парковкой со стороны властей не стимулирует водителей к оплате за парковку, утверждают авторы проекта. Соответственно, самые лакомые куски парковочных мест и контроль взяли в свои руки мошенники. В некоторых случаях они требуют, а в некоторых рекомендуют заплатить 40, 50, 60 гривень за день парковки.

Часто рестораны, магазины или другие организации “отжимают” себе паркоместа “Киевтранспарксервиса” без уплаты парковки. В лучшем случае некоторые из них все же покупают определенное количество талонов или подписывают договоры “об оказании услуг парковки” с КП, но это не дает им права не допускать на паркоместо других водителей, говорят активисты.

Мошенники часто выходят работать на выходных вопреки закону, поскольку в субботу и воскресенье парковка в городе бесплатная. Свои фишки они расставляют на некоторых паркоместах возле больших ТРЦ или ресторанов. В случае ТРЦ парковщики рассчитывают на чаевые.

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Автор: Яна Ставская