Электромобили подешевеют в США, Китае и Европе, стоимость программного обеспечения будет меньше в Соединенных Штатах Америки.

Американская компания Tesla Inc. миллиардера Илона Маска снижает цены на свои модели в Китае, Европе и США на фоне падения продаж и избытка запасов. Также автопроизводитель заявил о снижении стоимости в США программного обеспечения помощи водителю (Full Self-Driving или полный автопилот) на треть – с 12 000 долларов до 8000 долларов, пишет Bloomberg.

Ранее на выходных Tesla снизила цены в Китае и США, двух своих ключевых рынках, а также в Европе после того, как разочаровывающие продажи в первом квартале способствовали увеличению запасов. В Китае Tesla снизила цены на весь ассортимент: обновленная Model 3 упала до $32 000. Model Y была снижена до 34 500 долларов.

В США самая дешевая версия Model Y сейчас стоит 42 990 долларов США, что возвращает стартовую цену внедорожника к самому низкому уровню. Tesla также снизила две другие более дорогие версии Model Y на 2000 долларов и снизила цену на Model X до самого низкого уровня.

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В последние недели Tesla выпустила новые версии программного обеспечения FSD. На сайте компании сообщается, что клиенты получат 30-дневную пробную версию полного автономного вождения при покупке нового автомобиля. Отмечается, что "активные функции требуют активного контроля водителя и не делают автомобиль автономным".

Tesla – последние новости

Tesla уволит 10% своей рабочей силы во всем мире из-за падения спроса на электромобили и роста конкуренции со стороны Китая. Крупнейший в мире производитель электромобилей сократит около 14 000 рабочих мест. В компании всего работает около 140 000 человек. Исполнительный директор Илон Маск объявил о "тяжелом решении" во внутреннем письме для сотрудников.

Компания Tesla потеряла 30 миллиардов долларов рыночной стоимости из-за первого за четыре года снижения квартальных поставок. Tesla впервые за почти четыре года сообщила о снижении квартальных поставок и не оправдала ожиданий аналитиков с Уолл-Стрит.

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