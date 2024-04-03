В целом в этом году акции автокомпании Tesla упали примерно на треть.

Американский производитель электрокаров Tesla миллиардера Илона Маска потерял 30 миллиардов долларов рыночной стоимости из-за первого за четыре года снижения квартальных поставок, сообщает Reuters.

Отмечается, что Tesla впервые за почти четыре года сообщила о снижении квартальных поставок и не оправдала ожиданий аналитиков с Уолл-Стрит. В то же время акции компании упали на 5,2%, до 166,08 долларов США, потеряв около 30 миллиардов долларов рыночной стоимости. Акции автомобильной компании Tesla в этом году упали примерно на 33%.

В целом поставки Tesla снизились по сравнению с прошлым годом на 8,5% в первом квартале составив более 386 тыс. автомобилей. В течение этого периода компания выпустила более 433 тыс. электрокаров. При этом ожидалось, что Tesla поставит более 454 тыс. авто.

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Последний раз автопроизводитель зафиксировал падение продаж во втором квартале 2020 года, когда пандемия COVID-19 заставила Tesla прекратить производство.

Tesla Илона Маска - последние новости

1 апреля сообщалось, что из-за неоднозначной реакции к личности генерального директора Илона Маска часть потенциальных покупателей Tesla в США начали сокращаться.

В то же время Tesla Model Y удалось сделать то, что еще недавно казалось невозможным – сбросить с пьедестала бестселлер компании Toyota и стать самым продаваемым авто.

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