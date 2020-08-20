При строительстве международной дороги М-03 хотят сэкономить на качестве материалов – СМИ

СМИ утверждают, что на одном из участков дороги M-03, которая ремонтируется за деньги МБРР, компания «Онур Конструкцион Интернешнл» вероятно планирует использовать кварцитовый щебень вместо гранитного.

Украинское подразделение турецкой компании ONUR может сэкономить на материалах при строительстве международной дороги государственного значения в Полтавской области в ущерб качеству.

Об этом сообщает издание Hubs со ссылкой на источник в Укравтодоре.

Согласно озвученной в публикации информации, на одном из участков дороги M-03, которая ремонтируется за деньги МБРР, компания «Онур Конструкцион Интернешнл» вероятно планирует использовать кварцитовый щебень вместо гранитного.

Журналисты, ссылаясь на мнение экспертов пишут, что для обустройства международных дорог государственного значения разрешено применять только гранитный щебень.

«Кварцит стоит дешевле, но по ряду технических параметров уступает граниту – образует больше пустот, дорога с его использованием менее морозоустойчива. В результате, если использовать для устройства основы полотна щебне-песочную смесь (ЩПС) из кварцита, то высока вероятность того, что такая автодорога быстро придет в негодность», – пишет издание.

По данным журналистов, якобы в проектной документации на этот участок автодороги, ремонтируемой в рамках программы сотрудничества Укравтодора с МБРР, указано, что ЩПС должна быть использована на основе гранитного щебня.

При этом, изданию удалось зафиксировать, что большие партии кварцита были доставлены со станции Золотнишин (возле Горишних Плавней Полтавской обл., где разрабатывает месторождения Полтавский ГОК) на станцию Кочубеевка (Чутовский р-н Полтавской обл.), недалеко от проводимых ONUR строительных работ. Также значительные объемы кварцита сфотографировали на промышленной площадке ONUR, расположенной возле села Новофедоровка Чутовского района.

Как сообщают журналисты, заменить гранит на кварцит в ЩПС можно только после внесения изменений в проектную документацию. Для этого нужно получить одобрение профильных организаций. И якобы «Онур Конструкцион Интернешнл» уже обратилась в ООО «Эжис Украина» (осуществляет технадзор за проектом) и в ГП «ГосдорНИИ» (НИИ по вопросам строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог и транспортных сооружений).

Издание также направило соответствующие запросы в ряд государственных и частных организаций, причастных к этому проекту. В ответ на запрос Hubs «Эжис Украина» не смог опровергнуть данные журналистов и отказал редакции предоставить информацию по сути, мотивируя это коммерческой тайной. При этом, как акцентируют авторы публикации, данный проект реализуется на заемные деньги МБРР, которые с процентами нужно будет возвращать из бюджета Украины.

Обновление дороги осуществляется в рамках подписания Соглашения по реализации Проекта развития дорожной отрасли между Укравтодором и МБРР от 19 ноября 2015 года. В рамках программы МБРР выделил в долг Украине $560 млн. Правительство утвердило финансируемый МБРР проект реконструкции автомобильной дороги государственного значения М-03 Киев – Харьков – Довжанский на участке км 356 + 200 — км 385 + 100 (Полтавская область) распоряжением №1006-р от 13 декабря 2017 года.

2 марта 2020 года Кабмин заявил, что в Украине стартовало «Велике будівництво» – строительные работы одновременно начаты на более, чем 300 объектах.

В июле 2020 года ONUR попал в международный коррупционный скандал. В ходе международной операции НАБУ, САП и польского Центрального антикоррупционного бюро в Польше был задержан экс-директор «Укравтодора» Славомир Новак. Новак обвиняется в получении взяток с украинских автодорожных компаний на продолжение сроков ремонта дорог. Таким образом, вероятно, разворовывались деньги международных организаций, выделяемых на ремонт украинских дорог.

Как сообщил журналист Юрий Бутусов, в коррупции оказались замешаны крупнейшие подрядчики в сфере дорожного строительства. Среди них он назвал и турецкую ONUR. Последняя подтвердила, что у нее проводились обыски в рамках задержания Новака. Но свою причастность к этому делу отрицает.

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Автор: УНИАН