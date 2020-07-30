Правоохранители зафиксировали 51 тысячу нарушений ПДД за 7 дней

Полиция 2037 раз поймала пьяных водителей.

С 23 по 29 июля полицейские обнаружили на украинских дорогах 51 тысячу нарушений правил дорожного движения. Около пятой части – это превышение скорости.

Об этом сообщили в управлении коммуникации Нацполиции.

Кроме превышения скорости, водители игнорировали ремни безопасности (5000 раз) и садились за руль без документов (5225 раз).

Также полиция 2037 раз поймала пьяных водителей.

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Среди распространенных нарушений также были случаи проезда на запрещающий сигнал светофора и несоблюдение правил проезда пешеходных переходов.

Также полиция фиксировала нарушения со стороны пешеходов. Таких насчитали 2830. "По результатам работы нарядов полиции 203 транспортных средства – временно арестованы", – говорится в сообщении.

Как сообщал ранее УНИАН, любителям быстрой езды пригрозили дополнительными медицинскими проверками.

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