Любителям быстрой езды пригрозили дополнительными медицинскими проверками

Нововведение будет касаться тех, кто систематически пренебрегает ПДД...

В Украине могут ввести дополнительные проверки для водителей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Координационного совета в Общенациональном Форуме безопасности дорожного движения Владимир Караваев.

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Кого коснутся дополнительные проверки

По его словам, это будет касаться тех, кто пренебрегает ПДД.

"У нарушителей дорожного движения будут выявлять способность безопасно управлять автомобилями. Депутаты начали обсуждать соответствующее законодательство. Если в течение года было совершено от 5 до 10 нарушений (конкретное количество еще обсуждается), право управления нарушителя будет приостановлено до момента сдачи теоретического и практического экзаменов".

Массовые нарушения

Караваев отметил, что инициатива появилась после введения автоматической блокировки нарушений, когда случаи тотального невыполнения правил некоторыми водителями, особенно элитными автомобилями, стали очевидны. Рекордом было нарушение режима скорости – 60 раз в течение 50 дней, без единой уплаты штрафа.

"Сторонники нововведения считают, что разделение общества по материальному достатку ставит участников дорожного движения в неравные условия. Для кого-то штраф 225 грн. - ощутимая утрата для семейного бюджета, а для кого-то - лишь карманные расходы. Можно предположить, если законодательная инициатива не принесет желаемого результата, законодатели пойдут дальше - вплоть до психофизиологической экспертизы водителей, систематически нарушающих правила", - отметил эксперт.

Хронология событий

С 1 июня 2020 года в Украине начала работать система автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Водителям, которые превысили скорость в пределах Киева и Киевской области и попали в поле зрения камер фотовидеофиксации, начали приходить «письма счастья».

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в Киеве камеры автофиксации за 8 минут зафиксировали 262 случая превышения скорости.

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