Сейчас въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают более 1 700 грузовиков.

Польские фермеры разблокировали движение грузовиков в пунктах пропуска "Шегини-Медика" и "Краковец-Корчова", сообщает Госпогранслужба Украины.

"Сегодня после 09:00 польские фермеры завершили акцию протеста перед этими пунктами пропуска. Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в двух направлениях осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают более 1 700 грузовиков.

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В Госпогранслужбе просят водителей и перевозчиков учесть эту информацию при планировании международных перевозок.

Блокирование границы Украины - последние новости

18 апреля польские фермеры возобновили блокирование на польско-украинской границе в направлениях пунктов пропуска "Корчева - Краковец" и "Медика - Шегини".

19 апреля сообщалось, что премьер-министр Дональд Туск призвал протестующих фермеров прекратить блокирование польско-украинской границы. По его словам, ситуация, в которой сейчас находится Украина, является очень сложной из-за серии последних российских бомбардировок, а ближайшее время может стать решающим для судьбы этой войны.

Он тогда подчеркнул, что польские власти не могут допустить блокирования переходов независимо от обоснования протестов, поскольку Польша не может "никоим образом нанести вред Украине в ситуации, когда решается судьба войны".

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