Инновационные поезда от австрийских железных дорог должны начать курсировать 10 декабря на маршрутах "Вена – Гамбург" и "Инсбрук – Гамбург".

Австрийская государственная железнодорожная компания ÖBB, которая в последние годы возглавляет возрождение ночных перевозок, представила новый парк из 33 ночных поездов, который начнет курсировать в декабре 2023 года.

Как пишет CNN, особенностью новых поездов будет ориентация на индивидуальных путешественников.

Отмечается, что каждый состав будет состоять из семи вагонов (два сидячих, три купейных и два спальных), способных перевезти в общей сложности 254 пассажира.

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В частности, пассажирам будут доступны спальные вагоны с улучшенными двухместными купе (с двухъярусными кроватями) в категориях Comfort Plus и Comfort (последний чуть менее просторный), каждое из которых будет иметь собственный санузел с душем. Также в таких вагонах будет больше места для объемного багажа, включая спортивный инвентарь, коляски и места для велосипедов.

Обычные купейные вагоны будут иметь по четыре спальных места и без ванных комнат.

Но главной инновацией новых поездов будут "мини-кабинки" – отдельные капсульные спальные места в купейных вагонах, расположенные друг над другом в два ряда, в которых каждый человек сможет изолировать свое личное пространство.

Также в таких купе индивидуальные путешественники будут обеспечены небольшим функциональным пространством с зеркалом на раскладном столике для завтрака, лампой для чтения, местом для хранения вещей и шкафчиками для обуви и сумок.

В каждом поезде также будет оборудовано купе для людей с ограниченными возможностями, вмещающее до двух инвалидов-колясочников плюс еще два человека, а также доступный туалет.

Сообщается, что новые поезда уже одобрены для использования в Австрии, Германии, Италии, Швейцарии и Нидерландах. Они должны начать курсировать 10 декабря на международных маршрутах между Австрией и Германией "Вена – Гамбург" и "Инсбрук – Гамбург". Билеты поступят в продажу 11 октября.

Как сообщал УНИАН, ранее издание Travel Off Path назвало три самых ожидаемых международные поезда в Европе, которые запустят уже в 2024 году.

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