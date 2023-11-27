"Укрзализныця" увеличила количество вагонов по наиболее заснеженным регионам.

Через сильные снегопады по всей Украине некоторые поезда "Укрзализныци" дальнего следования следуют с отклонением от графика более чем на час, ни один рейс не отменен.

Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, "Укрзализныця" усиливает предложение по наиболее заснеженным регионам:

дополнительные 4 вагона поезда №106 Одесса - Киев сегодня;

дополнительные 4 вагона поезда №248 Киев - Одесса сегодня;

дополнительные 4 вагона поезда №248 Одесса - Киев завтра;

дополнительные 4 вагона поезда №779 Сумы - Киев завтра.

Всего из-за непогоды с отклонением от графика на более чем час направляются:

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№ 247/248 Одесса - Киев;

№ 11/12 Одесса - Львов;

№ 7/8 Одесса - Харьков;

№ 53/54 Одесса - Днепр;

№ 253/254 Одесса - Кривой Рог;

№ 119/120 Львов - Запорожье.

Кроме того, в УЗ отметили, что Киевская Кольцевая электричка курсирует по графику.

"Призываем пассажиров быть внимательными и слушать объявления на вокзалах, а также при планировании поездок учитывать осложнения, которые могут возникнуть из-за погодных условий", - добавили в УЗ.

Сегодня в Украине наблюдается сильная непогода

Сегодня на территории Украины наблюдается сильный ветер и гололедица на дорогах, из-за чего было объявлено штормовое предупреждение. Согласно информации "Укргидрометцентра", 27 ноября в Украине ожидаются порывы ветра 17-22 м/с.

Сама непогода в Украине началась 26 ноября днем в Одесской области. Тогда сильный ветер в Одессе спровоцировал серьезную аварию на котельной большой мощности-упала труба высотой более 100 метров.

Министерство энергетики Украины сообщило, что непогода уже оставила без света 2019 населенных пунктов. Самая сложная ситуация наблюдается в Одесской, Николаевской, Киевской областях.

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