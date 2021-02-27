В украинских поездах дальнего следования появится возможность приобрести ланч-боксы и детское меню.
Об этом заявил и. о. члена правления "Укрзализныци" Александр Перцовский в эфире "Громадського радио".
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"Мы сейчас расширяем линейку заказанных ланч-боксов, которая ранее была доступна только для "Интерсити" и на поезда дальнего следования. Летом верим, что это уже будет работать. Также добавляем туда детское меню", - говорит Перцовский.
По его словам, видеонаблюдение становится стандартом для всех новых вагонов, которые заказывает УЗ.
"То же касается вагонов, которые проходят капитальное обновление. Там есть стандарт установки видео системы", - подчеркнул Перцовский.
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