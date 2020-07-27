Не пропускающим "скорые" водителям пригрозили повышенными штрафами

В МОЗ уверены, что наказание следует ужесточить, так как от скорости передвижения автомобиля с медиками зависят жизни граждан...

В Украине могут увеличить штраф для водителей, которые не хотят пропускать карету "скорой помощи".

Об этом во время ежедневного брифинга заявил глава МОЗ Украины Максим Степанов.

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Водители не пропускают медиков

"Существует проблема относительно того, как водители пропускают скорую помощь. И я убедился сам, когда мы ездили на вызовы. Не всегда наши водители, которые находятся на дорогах, пропускают карету скорой помощи".

Степанов также добавил, что наказание следует ужесточить, так как от скорости передвижения автомобиля с медиками зависят жизни граждан.

"Мне кажется, что нужно существенно увеличивать штрафы и наказания для тех, кто не пропускает "скорую". Речь идет о жизни гражданина, время может идти на минуты, поэтому важно быстро довезти человека до больницы".

Статистика

По состоянию на 27 июля 2020 года около 67% машин "скорой помощи" не приезжают на вызов вовремя. Таким образом две трети пациентов не получают необходимую экстренную медицинскую помощь. Министр здравоохранения Максим Степанов и заместитель министра Ирина Садовяк во время брифинга заявили, что только 17 – 18% "скорых" вкладываются в отведенное время.

Установленные нормативы составляют 10 минут по городу и 20 минут по пригороду. За это время должны доезжать не менее 75% "скорых". Из общего количества случаев, а это 6,8 миллиона вызовов, – 4.7 миллиона являются несвоевременными.

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