Железнодорожный оператор прекратил реализацию лома еще в сентябре 2023-го. До этого, в 2022 году, УЗ успешно реализовала 113,04 тыс. лома черных металлов на украинский рынок. Продажи прекратились сразу после того, как Кабмин запретил УЗ продавать лом в обход системы Prozorro, посчитав, что это создаст коррупционные риски. Это имеет негативные последствия как для украинской металлургии, так и для госбюджета, пишет ГМК Центр.

"Приостановка продаж УЗ металлолома безусловно повлияла на металлургию. Это привело к увеличению расходов операторов, внесло существенные изменения в политику компаний и баланс рынка, став дополнительным негативным фактором в сложных текущих условиях работы украинских метпредприятий. В частности, приостановка продаж железнодорожного металлолома привела к дефициту металлолома, из-за чего себестоимость продукции увеличивается. Также это привело к изменению логистики поставок", - пишет Центр.

Также это привело к невыполнению металлургами производственных планов, а соответственно - снизило возможности поддержки ВСУ и общества металлургическими компаниями, и повлекло недополучение средств госбюджетом.

Видео дня

"Металлолом, который лежит мертвым грузом на складах, приводит к тому, что госбюджет трижды недополучает средства. Например, недополучены налоговые поступления от переработки металлолома на сталь, что до войны приносило государству около $300 за тонну. Кроме того, госбюджет теряет поступления от "Укрзализныци", которая благодаря продаже металлолома могла улучшить свой финансовый результат", - резюмирует издание.