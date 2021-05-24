Сейчас авиакомпания анализирует возможные варианты развития событий в случае облета Беларуси.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) будет принимать решение относительно полетов над территорией Беларуси только на основе позиции украинских властей, поскольку решение о прекращении полетов в эту страну или над ней является политическим.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«Авиакомпания МАУ будет принимать решение относительно перспектив полетов над территорией Беларуси, исключительно опираясь на официальную позицию правительства и уполномоченных регулирующих органов Украины, поскольку решение о прекращении полетов над/в Республику Беларусь является политическим и не касается предотвращения рисков для безопасности полетов», - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас авиакомпания анализирует возможные варианты развития событий в случае облета Беларуси.

«В таком случае пересмотру будут подлежать регулярные рейсы в Вильнюс, а также в Финляндию (Хельсинки, Вааса) в рамках индивидуальной чартерной программы авиакомпании по заказу работодателей», - сообщила пресс-служба.

В то же время авиаперевозчик надеется, что решение украинских властей не создаст основу для формирования неконкурентных условий для украинских перевозчиков в данной зоне полетов.

Читайте такжеЗеленский поручил прекратить авиасообщение с Беларусью«Так уже было при принятии предыдущего политического решения, которое исказило конкуренцию на многих маршрутах, а с некоторых авиакомпания МАУ вынуждена была вообще уйти из-за экономической необоснованности облета. По этой причине в свое время были отменены полеты в Пекин, Бангкок, Астану и др. При этом данное политическое решение распространялось исключительно на авиакомпании, оставляя при этом возможными наземное железнодорожное сообщение», - сказано в сообщении.

Пресс-служба подчеркнула, что МАУ хочет получить транспарентные условия выполнения полетов в регион, такие же, как у других европейских перевозчиков.

«Если решение о политической изоляции будет приниматься на уровне Европы, то решение об изоляции Украиной должно быть зеркальным», - сказано в сообщении.

В то же время пресс-служба сообщила, что МАУ не выполняет прямые перелеты в Беларусь с 2019 года из-за отсутствия достаточного прямого пассажиропотока между двумя странами. Компания выполняет полеты только над территорией Беларуси.

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске: подробности

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали учредителя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который был на борту.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отметила, что «совершенно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета - ради того, чтобы задержать активиста и блогера Протасевича».

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Автор: Павел Степанец