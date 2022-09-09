Сейчас систему тестируют в закрытом режиме.

Оплату банковской картой в наземном коммунальном транспорте Киева планируется полноценно запустить в октябре.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Оленич в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас система тестируется в закрытом режиме.

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Оленич отметил, что команда была готова проводить испытания еще в феврале, однако по понятным причинам они были перенесены.

Он сообщил, что для оплаты проезда достаточно будет приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору. Оборудование в транспорте получило уже все необходимые настройки.

Чтобы подтвердить оплату за проезд, нужно будет сказать контроллеру последние 4 цифры своей карты, чтобы транзакцию можно было идентифицировать. Или же показать списание в любом банковском приложении.

Как отметил Оленич, сервис позволит пользоваться и карточкой киевлянина. Валидаторы автоматически будут проверять, привязана ли к ней льгота. Оплата через "Киев Цифровой" также будет работать.

3 сентября стало известно, что киевские власти поддержали петицию о введение в общественном транспорте города возможности оплачивать проезд банковской картой. Установленные в транспорте валидаторы могут принимать карты.

Напомним, в январе 2019 года в рамках внедрения системы е-билета в наземном транспорте Киева с помощью валидаторов начали фиксировать проезд льготников - владельцев "Карточки киевлянина".

В феврале проезд в любом виде общественного транспорта столицы уже можно было оплатить с помощью единого электронного билета (Kyiv Smart Card).

На сегодня оплата банковской картой за проезд работает в метрополитене столицы. В конце января 2020 года. Киевский метрополитен сообщил, что ежедневно таким способом на турникетах осуществляется до 240 тысяч оплат, при этом больше половины из них - NFC-устройствами (смартфонами, смарт-часами и тому подобное).

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