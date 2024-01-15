Лидерами среди регионов по количеству ввезенных транспортных средств стали Киев, Львовская и Одесская области.

В 2023 году в Украину было ввезено почти 400 тысяч транспортных средств, что является самым низким показателем за последние три года. Об этом сообщает "Опендатабот" со ссылкой на данные МВД.

Всего за 2023 год в Украину импортировали 377 063 транспортных средства, что почти в половину меньше, чем в 2021 году. Тогда в страну ввезли 735 956 транспортных средства.

Чаще всего в страну ввозят легковые авто - 73.7%. Далее идут мотоциклы - 10.1% и грузовики - 9.7%.

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Отмечается, что средний возраст ввезенного авто в 2023 году составляет 10 лет. Ввезенные машины помолодели на 2 года по сравнению с 2022 годом. Более 50% автомобилей, которые были импортированы в 2023 году, имеют 10 и более лет. Самым старым легковым авто, ввезенным в прошлом году, стала Toyota Supra 1990 года.

По данным аналитиков, бензиновые авто остаются самыми востребованными - их доля в импорте составляет 43%. Дизельными были 33% ввезенных в прошлом году авто.

При этом больше всего нововвезенных авто зарегистрировали в Киеве - 11.5%. Также в ТОП-3 попали Львовская (10%) и Одесская (7.6%) области.

Самой популярной маркой авто среди всех ввезенных автомобилей в 2023 году стал Volkswagen - 13.1%. На втором месте Renault - 9.2%. Пятерку лидеров завершают Skoda, Nissan и Audi.

Кроме того, среди моделей самым популярным является Volkswagen Golf - 3.2%, за ним Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat, Renault Megane Scenic.

Автомобильные предпочтения украинцев

В 2023 год украинцы приобрели более 200 тысяч подержанных авто. Это составляет более 75% от всех легковушек, которые в прошлом году пополнили отечественный автопарк.

Украинцы начали чаще выбирать электромобили. Так, за прошлый год этот рынок вырос более чем на 37 тысяч, или в 2,8 раза по сравнению с 2022 годом.

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