Обеспечить соблюдение графика пока невозможно, поэтому поезда продолжают двигаться с задержками.

Почти 80% пассажирских поездов продолжают курсировать по стране.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"К сожалению, обеспечить соблюдение графика пока не представляется возможным, поэтому поезда продолжают двигаться с задержками из-за оперативных изменений маршрутов, снижения скорости вблизи станций с бомбоубежищами и ожидания безопасного "окна" для проезда", - говорится в сообщении.

Железнодорожники делают все, чтобы дать людям возможность передвигаться по стране и покидать опасные зоны.

Эвакуационный рейс Интерсити+ из Харькова планируется после 13:00, после этого курсирование скоростных поездов будет временно ограничено, вывоз продолжится вагонами дальнего сообщения и региональными экспрессами.

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