Почти 80% пассажирских поездов продолжают курсировать по стране.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
"К сожалению, обеспечить соблюдение графика пока не представляется возможным, поэтому поезда продолжают двигаться с задержками из-за оперативных изменений маршрутов, снижения скорости вблизи станций с бомбоубежищами и ожидания безопасного "окна" для проезда", - говорится в сообщении.
Железнодорожники делают все, чтобы дать людям возможность передвигаться по стране и покидать опасные зоны.
Эвакуационный рейс Интерсити+ из Харькова планируется после 13:00, после этого курсирование скоростных поездов будет временно ограничено, вывоз продолжится вагонами дальнего сообщения и региональными экспрессами.