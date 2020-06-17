Кабмин ограничил движение большегрузного транспорта во время жары

Распоряжение предусматривает ограничение движения транспортных средств массой свыше 24 тонн и с нагрузкой на ось более 7 тонн при температуре воздуха свыше 28 градусов по Цельсию на дорогах в населенных пунктах с 8:00 до 20:00.

Кабинет министров принял распоряжение о принятии мер по недопущению разрушения автомобильных дорог в период повышенной температуры воздуха.

Соответствующее распоряжение было принято на заседании Кабмина.

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«Распоряжением поручается Государственному агентству автомобильных дорог, Нацполиции, местным органам исполнительной власти в пределах компетенции принять меры, чтобы ограничить движение транспортных средств массой свыше 24 тонн и с нагрузкой на ось более 7 тонн при температуре воздуха свыше 28 градусов по Цельсию на дорогах в населенных пунктах с 8 до 20 часов», - сказал министр МВД Арсен Аваков на заседании правительства.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 18 мая ограничивающие въезд большегрузного транспорта в утренние и вечерние часы пик.

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