В результате вражеских обстрелов Российской Федерацией 13 мая в Хмельницкой области было изменено курсирование поездов.

АО "Укрзализныця" получило разрешение на возобновление движения по участку пути в Хмельницкой области, который был закрыт для пассажирских поездов после вражеского обстрела 13 мая.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram, отметив при этом, что все последующие рейсы поедут своими традиционными маршрутами, в том числе через Винницу, Хмельницкий и Тернополь.

"Прежде всего просим прощения у всех пассажиров, чьи планы вынужденно изменились. Мы осознаем, что пересадочные маршруты отнимают больше времени, нервов и усилий, поэтому старались найти максимально удобные решения. Ваша обратная связь сейчас важна для анализа нашей работы — на вокзалах, в вагонах, информирования в целом", - говорится в сообщении.

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Для подстраховки рейсов, которые уже в пути по измененному маршруту, до конца суток дополнительные электропоезда "Укрзализныци" для "резервных" пересадок продолжат курсировать по расписанию.

Обстрелы На Хмельнитчине и"Укрзализныця"

13 мая 2023 года в результате вражеских обстрелов в Хмельницкой области было изменено курсирование поездов. "Укрзализныця" запустила дополнительные поезда-шаттлы и автобусы для перевозки граждан.

Возврат неиспользованных билетов со 100% компенсацией возможен в любой украинской кассе. Все шаттлы являются бесплатными, как и посадка к альтернативным поездам того же направления, что указан в вашем билете, в случае опоздания или невозможности прибыть на свой рейс.

По состоянию на 14 мая 2023 года из-за обстрелов "Укрзализныця" изменила маршруты следования.13 поездов опаздывали. Для доставки пассажиров с/до участка Винница-Хмельницкий-Тернополь организовали шатловое движение электропоездами Хмельницкий-Винница-Казатин1, а также Черное Озеро - Тернополь - Красное. Автобусные шаттлы от Хмельницкого центрального вокзала до станции Черное Озеро курсировали всю ночь.

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