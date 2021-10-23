С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров разрешены при условии наличия у всех водителей и пассажиров COVID-сертификатов, отрицательных результатов ПЦР-тестов или тестов на антиген.

С 21 октября, то есть с начала действия новых правил перевозок, из-за отсутствия "ковидных документов" к поездкам поездами не допустили 340 пассажиров (0,5%).

Об этом сообщил руководитель пассажирского направления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

"Начиная с 21 октября, было перевезено более 125 тысяч пассажиров поездами дальнего сообщения и Интерсити+, из них только 340 не допущено в поезда из-за отсутствия вакцинации или теста. В целом ситуация с перевозками абсолютно контролируемая", - сказал он.

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Перцовский заверил, что пассажиры с пониманием отнеслись к новым правилам перевозок и в большинстве случаев их неукоснительно соблюдают.

Как сообщал УНИАН, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров COVID-сертификатов, отрицательных результатов ПЦР-тестов или тестов на антиген.

Для удобства пассажиров "Укрзализныця" организовала на крупнейших железнодорожных вокзалах пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19.

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Автор: Надя Пришляк