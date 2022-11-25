Два поезда имеют наибольшую задержку - на девять часов.

В "Укрзализныце" сообщили, что по состоянию на сегодня на 12:30 в пути задерживаются 14 поездов более чем на один час.

Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, наибольшую задержку — на девять часов — имеют два поезда: №62 Одесса — Харьков; №149 Полтава — Черновцы.

"Железнодорожники делают все возможное, чтобы ускорить их прибытие на конечные станции. Количество обесточенных участков значительно сокращено, а маршруты поездов возвращаются к регулярным", - говорится в сообщении.

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Кроме того, возобновляют движение электропоезда "Интерсити+", которые в результате масштабного обесточивания были заменены поездами дальнего следования со спальными вагонами: №724 Киев — Харьков с 25.11; №731 Днепр — Киев с 25.11; №722 Киев — Харьков с 26.11; №712 Киев — Краматорск с 26.11; №732 Киев — Днепр с 26.11.

Ракетные удары РФ по энергетике Украины

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия в очередной раз осуществила массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет, 51 из них было уничтожено. Кроме того, на юге страны было уничтожено пять ударных беспилотников типа "Ланцет".

После ракетного удара 23 ноября "Укрзализныця" сообщила об обесточивании ряда участков, из-за чего отправление поездов может происходить с задержкой.

В результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру были обесточены участки в Киеве, Днепре, Николаеве, во Львовской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях.

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