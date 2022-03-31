Также с 1 апреля возвращается посадка на часть рейсов только по билетам.

"Укрзализныця" временно изменила ряд маршрутов поездов харьковского направления, курсировавших через Киев.

Об этом "Укрзализныця" сообщает в Telegram.

"С целью оптимизации движения "Укрзализныця" временно изменяет маршруты курсирования ряда поездов харьковского направления в обход Киева", – говорится в сообщении.

Таким образом, по маршруту через Бурты будут курсировать поезда:

129/130 Кременчуг – Ивано-Франковск (с остановками в Полтаве, ст. им. Т. Шевченко);

15/16 Харьков – Ивано-Франковск (с остановками в Полтаве, Кременчуге, ст. им. Т. Шевченко);

149/150 Полтава – Черновцы (с остановками в Полтаве, ст. им. Т. Шевченко);

17/18 Харьков – Львов (с остановками в Полтаве, Кременчуге, ст. им. Т. Шевченко).

Изменения вступают в силу 1 апреля.

В компании просят пассажиров обратить внимание, что эти поезда больше не направляются в Киев, при этом столица будет иметь более 20 рейсов в западном направлении.

Также в "Укрзализныце" напомнили, что с 1 апреля возвращается посадка на часть рейсов исключительно по билетам – полный перечень рейсов с указанием распределения на бесплатные эвакуационные и платные есть на сайте.

Как сообщал УНИАН, со 2 апреля 2022 года между Харьков и Трускавцом (Львовская область) будет курсировать новый поезд.