Треть пассажирских вагонов УЗ оборудованы видеокамерами - глава компании

Компания обсуждает вопрос привлечения работников Нацполиции для патрулирования пассажирских вагонов.

Треть парка пассажирских вагонов акционерной компании "Укрзализныця" оборудованы камерами видеонаблюдения.

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Об этом сообщил и. о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик на своей странице в Facebook.

"К сопровождению поездов должны быть привлечены работники Нацполиции. Сейчас обсуждаем этот вопрос. Кроме того, продолжаем обустраивать вагоны и вокзалы камерами видеонаблюдения. Вагонов с камерами у нас около тысячи, это треть от парка. Имею твердое убеждение, что совместными усилиями нам удастся отработать оперативное взаимодействие с правоохранительными органами и выстроить качественно новую систему безопасности в поездах", - написал он.

Юрик сообщил, что случаи агрессивного поведения пассажиров не единичны.

"Поезд №17 Харьков - Ужгород. Обычный ночной рейс. Но компания мужчин решили иначе. Сразу начали пить и вести себя по-хамски. Пассажиры вызвали начальника поезда, потому что проводники не могли навести порядок. В ответ - нецензурная лексика и попытки решить "проблему" с руководителем поезда силой. Вызвали полицию, первого пассажира высадили в Полтаве. Еще двух, которые не желали угомониться и пытались выяснять отношения с поездной бригадой, уже силой выводили на станции Лубны", - отметил он.

Юрик подчеркнул, что вместе с правоохранителями договорились выработать новые подходы и стандарты безопасности в поездах.

Как сообщал УНИАН, по данным прокуратуры, утром 31 июля в полицию Киева поступило сообщение о том, что в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением "Мариуполь-Киев" пассажир избил и пытался изнасиловать женщину.

По словам потерпевшей Анастасии Луговой, мужчина без верхней одежды ворвался в ее купе около 03:00, в присутствии ее несовершеннолетнего сына начал наносить многочисленные удары кулаками по лицу и пытался совершить действия сексуального характера.

Потерпевшей вместе с ребенком удалось убежать от злоумышленника.

По прибытии поезда на станцию железнодорожного вокзала "Киев - Пассажирский" мужчину задержали.

Злоумышленником оказался ранее трижды судимый за хищение, хулиганство и кражу Виталий Рудзько, уроженец Запорожья 1975 г.р.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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