Ремонтные работы пройдут на 190 км дорог и 15 мостах.

В 2022 году на Черниговщине дорожно-ремонтные работы пройдут почти на 190 км дорог государственного значения. Также будет восстановлено 15 мостов.

Служба автомобильных дорог в Черниговской области в Facebook сообщила, какие именно объекты будут отремонтированы.

Дорожно-ремонтные работы пройдут в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", и для этого уже утверждено финансирование в размере 1,77 млрд гривень.

Одним из главных объектов станет дорога национального значения Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка, масштабный ремонт на которой начался в прошлом году.

"Протяженность дороги по территории области – 143 км. Количество участков капитального ремонта – 18, реконструкции участков - 5. На начало января 2022 года – 103,6 км дороги в верхних слоях. Новые участки дороги, где будут в этом году проводить работы, – с. Запорожье, с. Николаевка, с. Знаменка", - рассказали в дорожном ведомстве.

На этой же трассе также продолжится реконструкция мостов и начнутся работы по восстановлению путепровода через железную дорогу у села Петровское.

Кроме того, будет продолжен капитальный ремонт мостов через реку Снов у села Гвоздиковка на дороге Р-83, через реку Смяч возле села Политрудня и через реку Тетева около села Гасичевка на дороге Н-28.

На дороге Р-56 продолжится капитальный ремонт сразу трех мостов: двух мостов около села Михайло-Коцюбинское и одного – в районе села Пакуль.

Начнется также ремонт моста через реку Сейм возле города Батурин на трассе М-02, моста через реку Стрижень у города Короп на дороге Р-82 и моста через реку Дягова возле одноименного села на дороге Н-27.

В прошлом году в Черниговской области на 244,5 км дорог государственного значения был уложен выравнивающий слой, из которых 188,2 км получили также верхний слой дорожной одежды.

Напомним, всего по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" в 2021 году было отремонтировано и построено 5098 км государственных дорог и 2190 км местных. Об этом ранее сообщил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.