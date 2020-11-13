Скандал с фальшивкой выставил Украину в неприглядном свете.

Встреча с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым 12 ноября прошла без участия министра инфраструктуры Владислава Криклия и посла Украины в Казахстане Петра Врублевского.

Их не пустили на встречу из-за обнаруженной подделки ПЦР-тестов, которые были обязательным условием для участия в мероприятии. Об этом пишет Обозреватель.

«По данным источника в Комитете национальной безопасности Казахстана, то, что справки фальшивые, выяснила служба безопасности премьер-министра Мамина», - сообщает издание.

Скандал с фальшивкой, который выставил Украину в невыгодном свете, как пишет Обозреватель, дает Криклию серьезные основания задуматься об отставке.

Напомним, Владислав Криклий – многократный фигурант коррупционных скандалов. Против него даже были заведены уголовные дела по поводу злоупотребления служебным положением в корыстных целях.

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Автор: УНИАН