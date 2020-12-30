Также Криклий сообщил, что уже принято решение о подготовке предварительного технико-экономического обоснования концессии пассажирских вокзалов во Львове и Одессе.

Министерство инфраструктуры рассматривает железнодорожные вокзалы Киева и Винницы в качестве первых потенциальных концессий.

Об этом сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

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Также Криклий сообщил, что уже принято решение о подготовке предварительного технико-экономического обоснования (ТЭО) концессии пассажирских вокзалов во Львове и Одессе.

Министр подчеркнул, что государство ожидает заинтересованность как со стороны иностранных инвесторов, так и со стороны отечественного бизнеса.

«Мы ожидаем крупных международных игроков, которые имеют соответствующий опыт по управлению вокзалами и готовы инвестировать. Так же как и локальных инвесторов. Преимущества получат все стейкхолдеры: государство и местные органы власти - дополнительные рабочие места и налоги, концессионные платежи; «Укрзализныця» - уменьшение убытков, обновление и развитие инфраструктуры; инвестор - прибыль; потребители - качественно новое публичное пространство, а также новые услуги и дополнительный комфорт», - цитирует пресс-служба слова министра.

Что этому предшествовало

В ноябре Кабинет министров Украины утвердил перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов, которые планируется реализовать до 2023 года.

В перечне приоритетных для государства инвестиционных проектов в железнодорожной отрасли - концессия вокзалов и станций Харьков-Пассажирский, Днепр-Главный, Винница, Николаев, Чоп, Киев-Пассажирский, Хмельницкий.

По словам и. о. члена правления компании, директора филиала «Пассажирская компания» Александра Перцовского, интерес к проекту концессии украинских вокзалов проявляют 5-6 украинских и иностранных компаний-инвесторов.

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Автор: Павел Степанец