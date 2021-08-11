Компания "Метинвест" инвестирует более 30 млн грн в приобретение современной техники для Авдеевского коксохимического завода. Закупленные машины задействуют для ремонтов на АКХЗ, а также транспортировки лома и угля.
Читайте также"Метинвест" поддержал безопасность на ДонетчинеВся уже приобретенная техника - автокран, самосвалы, бортовой автомобиль - соответствует евростандарту Евро-5, регулирующему содержание вредных веществ в выхлопных газах.
Вскоре на предприятии ожидается поставка 5-тонного самосвала и 110-тонного автокрана TADANO японского производства, их будут использовать во время ремонта коксовых батарей, и нового грейфера.
В АКХЗ назвали обновление автопарка предприятия залогом его бесперебойной работы и повышения уровня безопасности.
"Современный, удобный, мощный транспорт – то, что нужно для большого промышленного предприятия", - рассказал гендиректор АКХЗ Виталий Литовка.
Напомним, АКХЗ находится на прифронтовой территории, он не раз переживал обстрелы.