На рынке подержанных автомобилей довольно трудно ориентироваться из-за большого количества моделей.

Эксперты считают, что 2025-й год будет довольно тяжелым для покупателей подержанных автомобилей. Поэтому чтобы успеть купить понравившееся авто до того, как все варианты "разметают", автомобилистам придется поторопиться.

Сокращение инвентарного парка, по данным Cars.com, является одной из ключевых проблем для искателей подержанной машины. Ресурс GOBankingRates со ссылкой на ютуб-канал ExoticCar PlayPlace рассказал о лучших моделях, на которые стоит обратить внимание, если вы хотите приобрести подержанный автомобиль.

Toyota Camry

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Покупателям, которые ищут надежные седаны, стоит обратить внимание на "проверенную временем" Toyota Camry. Ее владельцы получают много пространства и множество технологических функций. Даже за относительно скромный бюджет можно приобрести подержанную Camry с приятными дополнительными функциями, такими как люк и подогрев руля.

Любая модель за последние 10 или 15 лет гарантированно является очень надежной.

Honda Civic

Эксперт ExoticCar PlayPlace Марк Голубец говорит, что Honda Civic – чрезвычайно доступный, надежный и простой в управлении автомобиль, который стоит приобрести на вторичном рынке в этом году.

По возможности, эксперт рекомендует выбирать автомобили с механической коробкой передач или более старые модели с гидротрансформатором.

Lexus

На рынке подержанных автомобилей довольно трудно ориентироваться из-за большого количества моделей с ненадежными трансмиссиями и сложными технологиями. Если вы хотите приобрести более роскошное авто, специалист рекомендует обратить внимание на подержанные автомобили Lexus. В некоторых моделях можно даже приобрести турбированный 4-цилиндровый двигатель объемом 2,0 л.

"Прелесть продуктов Lexus заключается в том, что они, по сути, являются Toyota. Многие их трансмиссии построены на основе трансмиссий Toyota. Покупая Lexus, вы гарантируете себе надежную трансмиссию, роскошную езду и массу удовольствия", – пояснил Голубец.

Toyota Corolla

Если же вы хотите получить максимальную экономию топлива и надежное авто, вам стоит обратить внимание на подержанные Toyota Corolla. Вы можете приобрести модель с 1,8-литровым или более мощным 2-литровым двигателем.

"Тойота знает, как сделать трансмиссию CVT. Вы также можете получить шестиступенчатую автоматическую коробку передач", – констатировал Голубец.

Mazda3

Эксперт рекомендует сверхнадежную, по его словам, Mazda3 молодым водителям или тем, кто ищет надежный и экономически выгодный автомобиль.

Популярные подержанные авто, которые продаются чаще всего

Рынок подержанных авто продолжает пользоваться популярностью, ведь стоимость новых моделей постоянно растет. Подержанная модель, которая продавалась быстрее всего в 2024 году, – это Toyota C-HR, компактный кроссовер, известный своей смелой внешностью и надежной сборкой.

На втором месте в топ-10 оказался Mercedes-Benz GLA. Многие выбирают этот внедорожник за его внешний вид, впечатляющие технологии и значительное количество сзади для пассажиров.

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