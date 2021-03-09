Первые поставки Cybertruck планировались на конец 2021 года, а массовые продажи на 2022 год.

Основатель и глава Tesla Илон Маск анонсировал выпуск бронепикапа Tesla Cybertruck.

Об этом Маск сообщил в Twitter.

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Для производства Tesla Cybertruck будут использоваться 8000-тоннные литейные машины (с их помощью будут изготавливать целиком всю заднюю часть кузова) — в случае Model Y используются Giga Press от IDRA, характеризующиеся прижимным усилием до 6200 тонна-сил).

Что этому предшествовало

Первые поставки Cybertruck планировались на конец 2021 года, а массовые продажи на 2022 год.

В феврале 2020 года Маск заявил, что Tesla обеспечена заказами на Cybertruck на три-четыре года вперед, а аналитики летом сообщали, что объем предзаказов на Cybertruck превысил 650 тыс. штук.

Также глава в Tesla допускали возможность выпуска уменьшенной версии Tesla Cybertruck для Европы (и превращения Tesla Cybertruck в амфибию).

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Автор: Елена Коваленко