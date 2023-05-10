Записаться можно будет в "єЧерга" с июля – для автобусов, с августа – для легковых автомобилей.

Летом украинцы смогут пересекать границу автобусами и легковушками без лишнего ожидания. В этом поможет новый государственный проект "єЧерга".

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины. При этом напомнили, что уже на пунктах пропуска заработала электронная очередь для грузовых автомобилей. Запись в "єЧерга" уже действует для грузовиков в 16 пунктах пропуска.

"Однако регистрация будет доступной и для других видов транспорта: с июля – для автобусов, с августа – для легковых автомобилей", - сказано в сообщении.

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Записаться в "єЧерга" можно на сайте или через мобильное приложение, а после этого необходимо приехать на пункт пропуска в указанное время, пройти проверку и пересечь кордог.

Проект "єЧерга"

28 марта 2023 года стало известно, что водители грузовиков с помощью приложения "єЧерга" могут записаться в электронную очередь.

8 мая 2023 года в Мининфраструктуры сообщили о атаки на "єЧергу". Россия пытается заблокировать украинские грузовики на границе.

Как сообщал УНИАН, на сегодня проект "єЧерга" работает на 16 международных пунктах пропуска – два в Волынской области: Ягодин – Дорогуск и Устилуг – Зосин, четыре во Львовской : Краковец – Корчова, Рава-Русская – Хребенное, Шегини – Медика, Нижанковичи – Мальховице, два в Черновицкой области: Порубное – Сирет, Мамалыга – Кривая, три в Закарпатской области Ужгород - Вышнее Немецкое, Чоп (Тиса) – Захонь, Дьяково – Халмеу, четыре в Одесской : Рени – Джурджулешты, Староказачье – Тудора, Виноградовка – Вулканешты, Орловка – Исакча и один в Винницкой области : Могилев-Подольский – Отач. Записаться в электронную очередь для пересечения грузовиками можно уже с 8 мая. В "єЧергу" записываются лишь ТС весом от 7,5 тонн.

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